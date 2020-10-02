Arka Sokaklar Son Bölüm - 559. Bölüm izle - 2 Ekim 2020 Cuma

Mesut nikah için anlaştığı mekanla zam yüzünden sorun yaşar. Kısa sürede yeni bir yer bulmaları gerekmektedir. Mesut’un aklına Gazi’nin Yeri gelir. Mazlum karşı çıkar. Kendi elleriyle Selin’i, Mesut’a vermeye yanaşmaz; ancak, nihayet büyük gün gelip çatar. Herkeste tatlı bir telaş içinde nikaha hazırlanmaktadır. Arda, Başak’a olan ilgisini gizlemez ve Başak’ı nikaha davet eder. Başak başta şaşırır ve komik bir şekilde reddeder. Arda’da bu duruma bozulur. Ayrıca Engin’de bu ilgiyi fark etmiştir.

Elif ağır yaralı kurtulur. Elif’in kurtulduğunu öğrenen Özcan’da boş durmaz ve hastaneye doktor kılığında bir tetikçi gönderir. Tetikçi henüz yoğun bakımda olan Elif’in işini bitirmek uygun anı kollarken bir hemşire onu fark edip afişe edince tesadüfen hastaneye teftişe gelen Hakan adamın peşine düşer ve yakalar. Elif’in durumu düzelir normal odaya alınır bu kez de üvey babası Kazım kızın peşine düşer. Mesut ve Selin’in nikah günü Tunç, önce Elif’i ziyaret etmek ister; ancak, hastanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Tekin artık tamamen iyileşmiştir; ama, minik minik nazlanmaları devam eder. Zeliha, Covid-19 haberi için Tekin ile canlı yayın röportajı yapar. Tekin entel tiyatrocular gibi giyinir ve röportajı kendi şovuna döndürür. Zeliha ile atışırlar. Bu haberin üstüne Tekin'e bir mafya dizisinden teklif gelir. Role hazırlanmak için yeni yetme mafya gibi giyinir ve o şekilde davranır. Hüsnü’de bu duruma sinir olur. Tatlı sert atışırlar.

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Çoban ailesinin zor zamanları. Doktorlar "delirium"a giren Tekin’i bağlamak için Hüsnü’den izin isterler. Çaresiz Hüsnü’nün başka seçeneği olmadığından kabul eder. Hüsnü pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, Dr. Oğuz nezdinde teşekkür de etme fırsatı bulur. Doktor Oğuz’da, Hüsnü’nün samimiyetiyle biraz içini döker. Tekin tekli yoğun bakıma alınır. Diğer taraftan Dr. Oğuz yoğun nöbet saatleri nedeniyle günlerdir evine gidememektedir. Hastaneye gelen bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kalır. Hüsnü kendisini bir anda hiç beklemediği bu olayın ortasında bulur. Toplumun sarsıcı gündemine işaret eden bir olay yaşanmaktadır.

Şüpheli ve romantik tavırlar sergileyen Engin’in gizli bir sevgilisi olduğunu düşünen ekibimiz olayın peşine düşer. Engin’in vip muhbiri Asuman emniyette herkesin içinde Engin’i öpünce gizli sevgilinin Asuman olduğunu düşünürler ancak Engin inkar eder. Akşam evinde Engin’i mutfak önlüğü ile şık bir yemek masası hazırlarken görürüz. Kapı çalar. Hepimizi bir sürpriz beklemektedir.

Ekip uyuşturucu baronu Özcan ve şebekesini çökertmenin peşindedir. Engin, Özcan’ı "Beyto Mesut" planıyla tuzağa düşürmeyi düşünür. Mesut ve Selin düğün üzeri böyle tehlikeli bir göreve temkinli yaklaşsalar da dahil olmak durumunda kalırlar.

Beklenmedik bir şekilde rutin kontrol yapan Selin, 16 yaşında Elif ile tanışır. Elif varoş bir gecekonduda annesi ve kötü üvey babasıyla yaşamakta ve şiddet görmektedir. Selin kıza üzülür, Tunç’a anlatır. Tunç, Elif’i evinde ziyaret edip ailesiyle uyarır tonda konuşur. Elif dayak yediği bir günün gecesinde evden kaçmaya çalışırken üvey babası kıza yumruk atıp kızı arabasına atıp kaçırır. Kızı Özcan’a satmıştır. Elif uyandığında kendini Özcan’ın yatağında bulur…