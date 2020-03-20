Arka Sokaklar Son Bölüm - 547. Bölüm izle - 20 Mart 2020 Cuma

Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.

SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ