Arka Sokaklar Son Bölüm - 540. Bölüm izle - 31 Ocak Cuma

Hüsnü ve Zeliha… İkisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Ekip, Nevres’i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri, Rıza Baba’yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres’i bir an önce bulmazlarsa, başları büyük derde girecektir.

Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini ediyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Tüm resimler

Ekibimiz, Nevres ve Baki’nin peşine düşmüştür. Mesut, Nevres’i kıstırdığını düşünür. Çatışma başlar. Ancak Tarık bir oyun oynar. Engin, Selin, Cemal, Ezgi ve Arda gelir desteğe gelir. Arabanın kapısını açtıklarında içeride Ayşe ve İkbal’in cesediyle karşılaşırlar. Mesut müthiş bir vicdan azabı içindedir. Kendini bir türlü bağışlayamaz. Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini eder. Rıza Baba, Mesut’u korumak için onu güvenli eve alır. Selin, anne ile kızın öldürülmesiyle ilgili balistik raporunu araştırır. Bunu yapanın Mesut olduğuna ihtimal veremez.

Baki, Nadya’yı kaçırır. Nadya bu esnada çaktırmadan Engin’i arar. Engin, Nadya’yı kurtarmaya gelir. Nadya ciddi şekilde yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılır ve yoğun bakıma alınır.

Fatih isimli adam, önce minibüste yaşlı kadını gasp eder. Sonra girdiği mağazadan bir şeyler çalar. Ekibimiz olay yerine gelir. Zanlıyı araştırırlar. Adam cinayetten hüküm giyip açık cezaevinden kaçmıştır. Ceylan isimli genç kızı evine giderken kapı önünde öldürür. Ailesi perişan haldedir. Ekibimiz seri katil Fatih’in peşindedir.

.

540. SON BÖLÜM TIKLA İZLE

.