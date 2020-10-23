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Arka Sokaklar 562. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm
Uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur. Arka Sokaklar 562. Bölüm 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Gündem 23.10.2020, 22:23 24.10.2020, 00:29
Tunç’un tutukluluk günleri devam etmektedir. Diğer taraftan onu korumakla görevli Dursun’un öldürülmesi Tunç’u iyice bunalıma sokar. Ekibimiz ifşa olan Coşkun’un peşindedir. Çoşkun’da Mesut’u, Tunç’la tehdit ederek İstanbul’a sokamadıkları malların sevkiyatını yaptırır. Mesut malı indirdikleri depoda, malı alanları tek tek muhbiri vasıtasıyla ihbar eder ve eşzamanlı baskınlarla satışa çıkan mallar toplanır. Özcan, Mesut’a iyice bilenir ve Tunç’u ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söyler. Uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur.