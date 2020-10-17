Arka Sokaklar 561. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Özcan, Tunç’a babası Mesut’un arkadaşı olduğunu söyler. Sıcak bir tanışma gibi görünse de Tunç bu adamdan tedirgin olmuştur. Dışarıda ise ekip, Tunç hakkında bilgi almak için cezaevi müdürü Macit ile görüşür. Normalde mümkün olmasa da Mesut’u, Tunç’la görüştürür. Tunç, Mesut’a Özcan’dan bahseder. Bunu duyan Mesut ortalığı ayağa kaldırır. Macit, Tunç’un güvenliği konusunda endişe duymaya başlar.

Hakan sabah mesaiye giderken Ezgi ve Cemal’i de almak için onlara uğrar. Çıkarken Ezgi’nin komşusu, köşk sahibi Nadya ile karşılaşırlar. Nadya köşkü satıp İngiltere’de bir huzur evine yerleşecektir. Gitmeden Ezgi ve Cemal’i yemeğe davet eder. İş adamı Muhsin Sarıdemir’in avukatı olarak tanıtan Selim köşke talip olduklarını, Muhsin Bey’in kendisini ofisinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyler. Tabi bu bir tuzaktır. Ezgi ve Cemal bir süre Nadya’yı evde göremeyince durumdan şüphelenip kadını aramanın peşine düşerler.

Buket, Pınar’ın okuldan öğretmen bir arkadaşıdır. Yeni tayin olmuş olsa da Pınar’la çok iyi arkadaş olmuştur. Buket peşinde ki Şükrü’den ancak tayin olarak kurtulacağını düşünmektedir. Yanıldığını anlaması hiç uzun sürmez. Şükrü, Buket’in peşini burada da bırakmaz. Öyle ki Pınar’a bile ulaşır. Ali son derece rahatsız olan bu durumu derhal emniyete taşır. Şükrü’yü tutuklarlar; ancak, Şükrü serbest bırakılır. Artık iş zaten bu durumdan dolayı mahcup olan babası Basri’dedir. Şükrü ve adamları Ali’nin yolunu keserler ve çok kötü döverler, omzu sakat olan Ali dayak yer. Artık Şükrü’ye daha da bilenmiştir.

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