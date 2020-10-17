Arka Sokaklar 561. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm
Mesut, oğlu Tunç'un başının belada olduğunu öğrenmesiyle cezaevinde ortalığı ayağa kaldırır. Arka Sokaklar 561. Bölüm 16 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayımlandı. Tekrarı için haber detayımızı ziyaret ediniz
Özcan, Tunç’a babası Mesut’un arkadaşı olduğunu söyler. Sıcak bir tanışma gibi görünse de Tunç bu adamdan tedirgin olmuştur. Dışarıda ise ekip, Tunç hakkında bilgi almak için cezaevi müdürü Macit ile görüşür. Normalde mümkün olmasa da Mesut’u, Tunç’la görüştürür. Tunç, Mesut’a Özcan’dan bahseder. Bunu duyan Mesut ortalığı ayağa kaldırır. Macit, Tunç’un güvenliği konusunda endişe duymaya başlar.
Hakan sabah mesaiye giderken Ezgi ve Cemal’i de almak için onlara uğrar. Çıkarken Ezgi’nin komşusu, köşk sahibi Nadya ile karşılaşırlar. Nadya köşkü satıp İngiltere’de bir huzur evine yerleşecektir. Gitmeden Ezgi ve Cemal’i yemeğe davet eder. İş adamı Muhsin Sarıdemir’in avukatı olarak tanıtan Selim köşke talip olduklarını, Muhsin Bey’in kendisini ofisinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyler. Tabi bu bir tuzaktır. Ezgi ve Cemal bir süre Nadya’yı evde göremeyince durumdan şüphelenip kadını aramanın peşine düşerler.