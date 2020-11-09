Arıza 9. Bölüm HD Tek Parça Full İzle
Cabir kumandaya basar ama bomba patlamaz. Çıkan çatışmada ise Huzeyfe, Ali Rıza’nın kurşunlarının hedefi olur.
''O artık Ali Rıza değil, Arıza!''
Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza’yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler Ali Rıza’nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet’in evine yerleşme kararı alır..Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir’e gidip teslim olur.
Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza’ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.
ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!