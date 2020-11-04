Arıza 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı. Arıza 8. Bölüm HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir.Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir.

Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir.Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

"BU MESELE ÇÖZÜLENE KADAR BEN NE DİYORSAM ONU YAPACAKSIN!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın Halide'ye sert tepki gösterdiği tanıtımda Ali Rıza, "Bu mesele çözülene kadar ben ne diyorsam onu yapacaksın!" sözleriyle adeta rest çekiyor. Haşmet Ağa'nın gözleri bağlanarak götürüldüğü anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor. Usta oyuncu Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle dahil olduğu Arıza'da dengeler nasıl değişecek merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir.

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

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Arıza Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza 9. Bölüm

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