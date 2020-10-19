Arıza 6. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü hız kesmeyen aksiyonu ve yaşanan çarpıcı gelişmeleriyle seyircileri ekran başına kilitledi. Burak'ın Ali Rıza'ya oynadığı oyunların sonu gelmezken finalde kurduğu tuzak herkesi şoke etti. Salman'a karşı zor durumda kalan A.Rıza bu durumun içinden nasıl kurtulacaktı?

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Salman silahları kontrol etmek için geldiğinde büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak'ın koydurduğu oyuncak silahları gören Salman, Ali Rıza'ya sevdikleriyle vedalaşmasını söyledi. Ali Rıza'nın Burak'ın kurduğu bu tuzaktan nasıl kurtulacağı ise büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #KİMEGÜVENDİYSEM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan altıncı bölümüyle ABC1 20+'da 5.78 izlenme oranı (rating), 13.98 izlenme payı (share), AB'de 4.55 izlenme oranı (rating), 11.83 izlenme payı (share), Total’de 5.49 izlenme oranı (rating), 14.19 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #KimeGüvendiysem etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

ARIZA 6. BÖLÜM TIKLA İZLE

ALİ RIZA EVDEN GİTMEK ZORUNDA KALDI!

Halide'nin Rukiye Hanım'a, Ali Rıza'nın babasının sağ kolu olduğunu ve yeraltı dünyasına girdiğini söylemesiyle Altaylar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ali Rıza, Halide'nin onu dinlemeden yaptığı bu açıklamayla ailesine karşı zor durumda kaldı. Rukiye Hanım'ın tepkisi sert oldu, Ali Rıza'yı evde görmek istemediğini söyledi. Ali Rıza ailesine karşı kendini açıklayamasa da Halide'yi bulup onunla konuştu. Halide'yi Sadi Aksoy'un evine götürdü ve kendisine güvenmesini istedi.

ALİ RIZA, BURAK'IN KUMPASINI ORTAYA ÇIKARDI!

Burak'ın oynadığı oyun üzerine Galip'in adamının soyulmasından Ali Rıza sorumlu tutuldu. Bunu öğrenen Galip, konsorsiyumu toplantıya çağırdı. Burak, Ali Rıza'nın işinin bittiğini düşünürken Ali Rıza kendisine yöneltilen suçlamaların aslında Burak'ın hazırladığı bir kumpas olduğunu kanıtladı. Galip ise Ali Rıza ve Burak'ın artık sürtüşmeyi bırakmasını istedi. Salman'ın silah sevkiyatı için yaptığı tehdit üzerine konsorsiyum Ali Rıza ve Burak'a görev verdi.

ALİ RIZA VE HALİDE, BEHÇET'İ BULDU!

Halide ve Ali Rıza, Halide'nin ailesinin öldürüldüğü geceyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Saldırıyla ilgili gerçekleri söyleyebilecek olan Behçet ile konuşmaya gittiler. Behçet o gece olanları anlatırken, Ali Rıza ve Halide mekandan çıktıktan sonra Burak geldi ve Behçet'i öldürdü.

BURAK SİLAHLARI KAÇIRDI!

Sadi Aksoy'un tedarikçisinden silahları almak için harekete geçen Ali Rıza, Sabri ile adamın yanına gitti. Anlaşma başarısız olunca Ali Rıza tüm adamları indirerek deponun yerini öğrendi ve silah deposuna baskın düzenledi. Ali Rıza görevi yerine getirse de Burak'ın kurduğu kumpasların sonu gelmiyordu. Sabri'nin koruduğu silahları bir vinç yardımıyla hiç fark edilmeden kaçırmayı başaran Burak, gerçek silahların yerine ise oyuncak silahlar koydurttu.