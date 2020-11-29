Arıza 12. bölüm izle tek parça! Arıza son bölümde neler oldu? Ali Rıza itiraf ediyor…

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 11. Bölümünde Fuat, Ali Rıza'nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir. Şehmuz'a gelen bir haber geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak'ın ve yeni ortağı Numan'ın kurbanı olur, Şehmuz'la karşı karşıya gelir.

12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...