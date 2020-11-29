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Arıza 12. bölüm (29 Kasım) tek parça kesintisiz izle! Arıza son bölümde neler oldu? Ali Rıza itiraf ediyor…
Arıza'nın 12. Bölümünde neler olacak? Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.29 Kasım 2020
Gündem 29.11.2020, 20:46 29.11.2020, 20:46
Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?