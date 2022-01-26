Aras kargom nerede? Aras Kargo Takip Sorgulama

Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Web Sitemiz Üzerinden: http://www.araskargo.com.tr/ adresi üzerinden kargo takip numarası ile sorgulama yapabilir, kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz

Mobil Uygulamalar ile: Cep telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Aras Kargo mobil uygulaması sayesinde kargo takip numaranız ile kargonuzun son durumunu sorgulayabilirsiniz.

SMS ile: Göndericiye SMS, Sevk SMS ve Alıcıya SMS hizmetlerimiz sayesinde kargonuzun hareketlerini cep telefonunuz aracılığı ile takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kargo gönderimi sırasında şube personelimize göndericinin alıcıya ait cep telefonu numarasını vererek SMS hizmetimizden yararlanmak istediğinizi söylemek olacaktır.

Çağrı Merkezi Aracılığıyla: 4442552 Çağrı Merkezimizi arayarak kargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

Kargom en erken kaçta teslim edilebilir?

Ertesi sabah erken teslim edilmesi gereken acil gönderileriniz için Aras Günaydın hizmetimizi tercih edebilirisiniz. Sektörde saat taahhütlü tek hizmet olan “Aras Günaydın” hizmetimiz ile şehir içi ve şehirlerarası gönderilerinizi ertesi sabah en geç saat 10:00'a kadar alıcısına teslim ediyor, teslim bilgisini kısa mesajla cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderiyoruz. Teslimat süresi 24 saat olan illerimize hizmet veren Aras Günaydın 20 kg/ds'yi aşmayan gönderileriniz için geçerlidir.

Kargom aynı gün içinde teslim olabilir mi?

Aynı gün içinde alıcısına ulaştırmak istediğiniz 10 kg/ds'ye kadar olan acil gönderileriniz için Aras Güniçi hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Türkiye geneli tüm illerde, şehiriçi acil kargo gönderileriniz için geçerli olan bu ürünümüzde ulaşım süresi uygun olan şehirlerarası kargo gönderilerinizi de aynı gün alıcısına ulaştırıyoruz. Tek yapmanız gereken kargonuzu en geç saat 11.00'a kadar şubemize teslim etmiş olmanızdır. Gönderiniz teslim edildiğinde “Kargonuz Teslim” SMS bilgisini de ücretsiz olarak cep telefonunuza iletiyoruz.

Kargo gönderirken ve teslim alırken kimlik göstermeli miyim?

Kimlik ibrazı yasal bir zorunluluk olduğu için tüm kargo şirketlerinin bu yasaya uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir.

Bu nedenle 11.10.2006 tarih ve 5549 sayılı kanun ve Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik gereği, kargo gönderimi yapan Türk Vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi ile mesleğine ilişkin iş bilgileri alınmaktadır.

Ayrıca 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 45. Maddesinin 2. Bendine göre göndericinin adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde kargo şirketinin taşımayı yapmayacağı bildirilmiştir.

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