AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme başladı
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu
Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsamaktadır.
Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Kayıt Yenileme İşlemleri07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayıp,
18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
KAYIT YENİLEME KILAVUZU
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Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.
Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.
18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;
AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10-19 (10 Hat) numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak,
Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,
www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.
2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyondaki (PDF)içerikten sorumludur.
Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.
Kayıt yenileme ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.
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