Antalya'da Kar Yağışı devam edecek mi? Antalya hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Antalya'da 15 günlük hava durumu oldu.
Gündem 25.01.2022, 10:06 25.01.2022, 10:07
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Antalya'da 15 günlük hava durumu oldu.
Antalya hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/