Antalya'da Kar Yağışı devam edecek mi? Antalya hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Antalya'da 15 günlük hava durumu oldu.

Antalya hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/