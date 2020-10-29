Ankaralılar dikkat! Yollar Trafiğe Ne Zaman Açılacak?

Araç Trafiğine Kapatılacak Yollara İlişkin Basın Duyurusu

28.10.2020

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’de ve TBMM tören alanından başlanarak, İnönü Bulvarı- Atatürk Bulvarı- Ulus Meydanı- Cumhuriyet Caddesi’ni takiben Ulus 1. TBMM Binasına kadar olan güzergâhlarda resmigeçit töreni düzenlenecektir.

Gerçekleştirilecek olan bu programlar kapsamında;

28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak,

29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren

Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası ) açılan tüm cadde ve sokaklar,

İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile-İstiklal Caddesi kesişimi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca) açılan tüm cadde ve sokaklar,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü,

Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarına çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,

Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak açılan tüm cadde ve sokaklar ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Programların Saat 15.15 te bitmesi öngörülüyor