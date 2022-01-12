Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ankara'a ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Ankaralı Ankara'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Ankara 15 günlük detaylı hava durumu. Ayrıntılar 12 Ocak 2022 tarihli haberimizde