Ankara-İstanbul Yolu Trafiğe Tamamen Açıldı

ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-İSTANBUL YOLU TRAFİĞE TAMAMEN AÇIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul yolunun tamamen trafiğe açık olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde yollarımızın tamamına yakınında trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek" dedi. Kış lastiği konusunda da vatandaşları uyaran Karaismailoğlu, “İşaret ve işaretçilere mutlaka uyun. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün web sitesi, call centerleri açık. Herhangi bilgi almak için bir telefon açmanız yeterli” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Tünel Bakım İşletme Şefliği’nde açıklama yaptı.

Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağını açık tutmak için 11 bin araç ve ekipman ile 13 bin çalışan ile yoğun bir mücadele verildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Özellikle dün akşam itibarıyla İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bolu Dağı merkezinde arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan, vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele veriyor. Dün akşam saat 09.00 itibarıyla özellikle TEM otoyolunun Kaynaşlı-Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü, trafiğin güveli işlemesi çok zor durumdaydı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

D-100 otoyolunun sabah saat 06.00 itibarıyla, TEM otoyolunun da saat 09.00 itibarıyla tamamen trafiğe açıldığının altını çizen Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlandığını, gerek D-100 otoyolunda gerek TEM otoyolunda trafikte herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

VATANDAŞLARA KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Bolu’da son 50 yılın en büyük kış mevsiminin yaşandığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kış lastiğinin önemine de dikkat çekti. Dün akşam yaşanan problemin genelinde vatandaşların hazırlıksız olarak yola çıkmalarının da etkisinin olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, ağır vasıtalı tırların da belli yol kesimlerini kapatması nedeniyle sorunların daha da büyüdüğünü aktardı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca, emniyet şeridini mutlaka boş bırakmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda bizim araçlarımız emniyet şeridinden ulaşım sağlayabiliyor. Bolu’da da 500’e yakın çalışma arkadaşımız, 100’ün üzerindeki araç ve ekipmanla birlikte güvenli ulaşım için, yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmaya devam edecek. Türkiye genelinde de yollarımızın tamamına yakınında trafiğimiz açıktır. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyorum. Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın. İşaret ve işaretçilere mutlaka uyun. Karayollarımız Genel Müdürlüğümüzün web sitesi, call centerleri açık. Herhangi bilgi almak için bir telefon açmanız yeterli. İki gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Bütün tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir problem yaşamamak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.”