Alev Alev ilk bölüm - 1. bölüm tamamı (tek parça) full hd canlı izle! 5 Kasım Perşembe

Alev Alev Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev bu akşam Show TV’de başlıyor!

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır.Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir.Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev Alev ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev alev’in erkekleri Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, yılın en güçlü kadın hikayesine bambaşka bir boyut kazandıracak!

Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, hikayenin kilit isimlerine hayat vererek üç kadının 3 farklı kaderinin seyrini değiştirecek.

5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de ekranlara gelmeye hazırlanan, Ay Yapım imzalı, yılın en güçlü kadın hikayesi olacak ‘Alev Alev’, erkek karakterleri ve onların hikayesiyle de çok konuşulacak. Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, hikayenin kilit isimlerine hayat vererek üç kadının 3 farklı kaderinin seyrini değiştirecek.

Ay Yapım’ın Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Alev Alev’in şu ana kadar yayınlanan tanıtımları izleyicilerin hafızalarına kazınırken hikayedeki kadınların kaderinin seyrini değiştirecek olan erkeklerin hikayesi ise gizemini koruyor. Kadınların dünyasında siyahı ve beyazı en güçlü şekilde temsil edecek olan kendi kuşaklarının güçlü ve de dikkat çeken oyuncuları Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel’i seyirci bu kez bambaşka karakterlerde izleyecek.

Senaryosunu televizyon tarihinin pek çok ölümsüz ve ödüllü işine imza atan Burcu Görgün Toptaş’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise etkileyici sinematografik yorumuyla Ahmet Katıksız’ın oturduğu ‘Alev Alev’, hayatın içinden hikayesi, sarsıcı anlatımı ve kurgusu, güçlü oyuncu kadrosu ve de müzikleriyle kısa sürede gündeme yerleşecek.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek.

Alev Alev'in tam 2 ayda hazırlıklarının yapıldığı yangın sahnesi nefesleri kesecek

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

5 Kasım’da ekranlara gelmeye başlayacak dizide bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Ardında görkemli bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı olacak.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşmaya gün sayan ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak. Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.

Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı. Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.

Dünyadaki örneklerini aratmayacak ve üzerinden zaman geçse de konuşulacak bu sahnenin çekimleri sırasında oyuncular da izleyicilere yansıyacak o büyük heyecanı yaşadı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan ‘Alev Alev’in etkileyici senaryosu Burcu Görgün’ün imzasını taşıyor. “Kadın olma” kavramını aşk, adalet, şiddet, eşitsizlik ve pek çok farklı tema üzerinden özgün yorumla ele alacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.