Alev Alev Dizisi Nerede Çekiliyor?

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisi İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşiyor. Tanıtım çekimleri İstanbul Şile’de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleştirilen Alev Alev dizisinin ev sahneleri Büyükçekmece’deki Alkent ‘ten görüntüler içeriyor.

Ayrıca Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı. Dizide Ağlayankaya plajı ve Yedikule mahalleleri geçmektedir.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev her Perşembe Show TV'de!