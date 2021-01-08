Alev Alev 9. Bölüm Tek Parça Full HD İzle - Son Bölüm

Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar. Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde çarpıcı gelişmeler ardı ardına yaşandı. Ali, sonunda Çiçek'in yüzünü gördü ve büyük gerçeği öğrendi. İkili arasında bundan sonra yaşanacaklar ise şimdiden merak uyandırdı.

Güçlü hikayesiyle izleyicileri kısa süre içinde dünyası içine alan ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Ali, gerçeklerin peşine düştü. Tomris’i ve Atlas'ı, Çiçek'in mezarında gördükten sonra bir oyunun içinde olduğundan emin olan Ali, Çiçek ile yüzleşti. Eve geri dönerek Çiçek'in yüzünü görmek isteyen Ali, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İkilinin yüz yüze geldiği final anlarında heyecan doruğa ulaşırken, Ali büyük gerçeği sonunda öğrendi.

ÇEK, İSKENDER'İ TEHDİT ETTİ!

İskender'in bıçaklanmasının ardından Bülent gözaltına alınırken Ali, olanlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İskender, kendine geldiğinde onu bıçaklayanın Ali olduğunu hatırladı ancak gerçeği anlatmaması için Çiçek harekete geçti. Önce Rüya'yı, İskender'i ikna etmesi için arayan Çiçek, daha sonra kendisi hastaneye gitti ve Şimal olarak İskender'i tehdit etti. Tehditler sonrasında İskender ise kendisini bıçaklayanın Bülent olduğunu söyledi.

RÜYA İLE ÖMER GİDEREK YAKINLAŞIYOR!

Ömer'in vurulmasının ardından Rüya ve Ozan korku dolu anlar yaşadı. Ömer uyanınca herkes derin bir nefes alırken Rüya'nın, İskender ile konuşmak için gitmesi ise Ömer'in sinirlenmesine sebep oldu. Birbirlerine olan hislerinin artık iyice farkına varmaya başlayan Rüya ile Ömer'in arası, İskender yüzünden bozulsa da Ozan'ın tavsiyesiyle Ömer, sonunda harekete geçti. Rüya'nın kapısına giden Ömer, hislerini sokak ortasında söylemek yerine Rüya'dan bir yemek için söz istedi.

CEMRE, ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA!

Çelebi, yeni hamlesiyle Cemre'nin hayatını bir kez daha altüst etmeyi başardı. Akıl sağlığı raporunu almak için büyük bir umutla bekleyen Cemre, aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çelebi'nin planı sonucu heyetten Cemre'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor çıktı. Bunun üzerine Çelebi'den bir darbe daha geldi. Cemre'nin kapısına polis ve ambulansla dayanan Çelebi, Cemre'ye iki seçenek sundu. Ya ambulansla kliniğe gidecek ya da beraber eve döneceklerdi. Zor bir tercihle karşı karşıya kalan Cemre'nin vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.

Alev Alev Programı

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.



Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev her Perşembe Show TV'de!