Alev Alev 5. Bölüm (3 Aralık 2020) Canlı İzle - Son Bölüm

ALEV ALEV'İN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır.

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

ALEV ALEV'İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor. Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

3 Aralık 2020 Perşembe SHOW, 20:00

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Alev Alev Programı

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.



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