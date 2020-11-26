Alev Alev 4. Bölüm (26 Kasım 2020) Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?
Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz.
Alev Alev 4. Bölüm Show TV Yayın Akışına göre 20.00 da geçmiş bölüm özeti ile yayına başlıyor. 21.00 da başlayan yeni bölüm 00.05 civarında ise son buluyor.
Alev Alev'in 4. Bölümünde neler olacak?
Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz.
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor. Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.
ALEV ALEV'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü 26 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
26 Kasım 2020 Perşembe SHOW, 20:00