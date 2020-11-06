Alev Alev 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Alev Alev 1. bölüm tekrarı (tek parça) full hd izle!

Alev Alev 1. bölümde neler oldu? Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev Alev ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev alev’in erkekleri Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, yılın en güçlü kadın hikayesine bambaşka bir boyut kazandıracak!

Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, hikayenin kilit isimlerine hayat vererek üç kadının 3 farklı kaderinin seyrini değiştirecek.