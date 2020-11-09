Ak Parti Sözcüsü'nden Berat Albayrak'ın istifasına yönelik açıklama

SORU: Berat Albayrak'ın instagramdan istifa etti. İstifa etti mi, istifa kabul edildi mi?

ÖMER ÇELİK: MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Bu MYK'nın konusu ile ilgili değildir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun şekilde paylaşacaktır.

Devlet krizi ortada yok. Tıkanma veya aksama söz konusu değildir. İşte bakın, önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanımız kapalı maraş bölgesini ziyaret edecektir. Yani kabine kendi gündemine hakimdir. Öyle Devlet krizi gibi bir şey söz konusu değildir.