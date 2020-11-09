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Ak Parti Sözcüsü'nden Berat Albayrak'ın istifasına yönelik açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ak Parti MYK'sında bu konu konuşulmadı. Göreve getirme ve görevden alma cumhurbaşkanımızın takdirindedir.
Gündem 09.11.2020, 19:26 09.11.2020, 19:28
SORU: Berat Albayrak'ın instagramdan istifa etti. İstifa etti mi, istifa kabul edildi mi?
Devlet krizi ortada yok. Tıkanma veya aksama söz konusu değildir. İşte bakın, önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanımız kapalı maraş bölgesini ziyaret edecektir. Yani kabine kendi gündemine hakimdir. Öyle Devlet krizi gibi bir şey söz konusu değildir.