Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Beklenen Müjde Geldi! Sosyal Yardımlar Artık Daha Yüksek Olacak!

Sosyal yardım projeleri hakkında açıklamalar yapan Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 liradan bin 84 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 liradan 865 liraya, yüzde 70 engelli raporu olan vatandaşların maaşlarının ise 991 liradan bin 298 liraya yükseldiğini ifade etti. Ayrıca Bakan Yanık, diğer sosyal yardım projelerinde oluşacak zammın da yolda olduğunu belirtti.

Evde Bakım Yardımı Bin 798 Liradan 2 Bin 345 Liraya Yükseldi!

Evde bakım yardımı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, ortalama 553 bin engelli vatandaşımız için yardım yapıldığını belirtti. Ayrıca Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlar için ödenen aylığın 661 liradan 865 liraya yükseldiğini de sözlerine ekledi. Fakat Yanık’ın en önemli haberi, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemleri için evde yatan ağır silikozis hastaları için yapılan ödemenin aylık bin 798 liradan 2 bin 354 liraya çıkması oldu.

Sosyal Ekonomik Destek Ödemelerinde de Artış Olacak!

Sosyal ekonomik destek ödemeleri için de açıklama yapan Bakan Yanık, ‘’SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarı ortalama bin 259 liradan bin 649 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına olan ödemeler aylık bin 964 liradan 2 bin 572 liraya çıkarıldı.’’ dedi.