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AFAD'dan Antalya'nın Gazipaşa depremi hakkında açıklama

AFAD: "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Gündem 05.12.2020, 16:25 05.12.2020, 16:28
AFAD'dan Antalya'nın Gazipaşa depremi hakkında açıklama
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AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Geçmiş olsun Antalya. Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

AFAD: "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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