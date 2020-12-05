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AFAD'dan Antalya'nın Gazipaşa depremi hakkında açıklama
AFAD: "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
Gündem 05.12.2020, 16:25 05.12.2020, 16:28
AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD: "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."