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Adana hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 16 Ağustos 2021 tarihli haberimizde

Gündem 16.08.2021, 16:37
Adana hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 16 Ağustos 2021 tarihli haberimizde

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/

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