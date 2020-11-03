ABD seçimleri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? İşte ABD seçimleri hakkındaki tüm ayrıntılar

2016 Haziranının son günlerine doğru parti içinde gereken 1238 delege sayısına ulaşarak partinin resmi adayı olması kesinleşti.Yaygın görüşlere ve genel anket sonuçlarında çoğu kez Clinton'un gerisinde gösterilen Trump,8 Kasım 2016'da yapılan seçimleri kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu.

Donald John Trump (14 Haziran 1946), Amerikalı iş insanı, politikacı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. ve günümüzdeki başkanı. 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. Seçildiğinde 70 yaşında olması onu seçilen en yaşlı ABD başkanı yapar.

Mevcut 45. Başkan Donald Trump ile son ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'ın karşı karşıya geleceği ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor

ABD halkı bugün Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor.

ABD'de koronavirüs ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00'da seçmenler sandık başına gitmeye başlayacak.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanacak.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacak.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'da (TSİ 05.00) kapanacak.

Anketler Biden'a işaret ediyor, analizler hala Trump'a da şans veriyor

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor.

Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida'da 1,7, Pennsylvania'da 2,5, Michigan'da 4,8, Wisconsin'de 6,6 ve Arizona'da ise 0,5 puan Trump'ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da ise Trump'ın Biden'a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.

Postayla oy kullanma süreci, beraberinde kaosu getirebilir

Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması süreci daha karışık hale getiriyor.

98 milyona yakın seçmen "erken oy" kullandı

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Sonuçları Trump Washington DC'de, Biden Delaware'de izleyecek

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı.

Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.