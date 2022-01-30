A101 Aktüel Kataloğu! 3 Şubat'tan İtibaren buzdolabı,kaydırak, spark 6

A101 aktüel ürünleri yarın market raflarına eklenecek. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler her hafta erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101'de cep telefonu, çamaşır makinesi, bilgisayar gibi tüm elektronik ve daha yüzlerce kategoride binlerce ürünler, aldın aldın ve haftanın yıldızları fırsatı ile .