A101 (3 Aralık) Haftanın Yıldızları, Aldın Aldın ve İkincisi %50 İndirimli Ürünleri

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamüller, süt ve sütlü mamüller, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar, bisküvi ve şekerleme, konserve ve baharatlar, margarin ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler, dondurma ve dondurulmuş ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, kağıt ürünleri, kozmetik ürünleri, gıda dışı ürünler gibi ürün grupları yer almaktadır.

A101 MARKETİ VE ÜRÜNLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibariyle %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir. A101 ve A101'in yönetim kuruluna yönelik 16 Temmuz 2016'da başlatılan operasyon kapsamında bazı gözaltılar gerçekleşmiştir. Bu gözaltı işlemleri yaklaşık 3 gün sonra A101 ve A101 yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakılması ile sonlanmıştır. Soruşturmayı yürüten savcı, A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın ile Aydan Aydın, Zehra Aydın ve Oksana Aydın'ın sorgularının ardından serbest bırakılmasına karar verdi ve medyada bu durum haber olarak verildi.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.