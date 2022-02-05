A101 17 Şubat 2022 Aldın Aldın Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101'de 17 Şubat 2022 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada A101 marketlere gelecek ürünler kısa süre içerisinde Türkiye'de gündem oldu. Peki müşterilerin beğenisine sunulacak bu haftanın yeni ürünleri neler? İşte detaylar..

A101 17 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri aşağıda yer alan ürünler bekliyor.

Yeni haftada A101 marketlere Elton 32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Diğer yandan telefon beklentileri A101 tarafından karşılık buldu. Yeni haftada Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL fiyatıyla A101 marketlerde olacak.

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 4.299 TL

Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 69,95 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL

3 Kapaklı Gardırop 899,95 TL

4 Raflı Kitaplık 259,95 TL

Çalışma Masası 219,95 TL

Liva Kurutmalık 199,95 TL,

Yüzlerce ürün A101 marketlerde bu hafta yerini alacak. İşte aktüel ürünler broşürü..