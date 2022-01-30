A101 10 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından birisi olan A101 marketler zinciri her hafta yayınladıkları aktüel ürünle katalogları ile milyonlarca vatandaşa hizmet vermektedir. Her hafta gelen yeni ürünler ile birlikte müşterilerini mutlu eden A101 marketlerde bu hafta mağazarala hangi ürünler gelecek? A101 10 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 10 Şubat 2022 kataloğu olarak biliniyor. Peki bu hafta gelen ürünler arasında ne var? İşte detaylar..

A101 10 Şubat Aktüel Ürünler

A101 marketler grubuna 10 Şubat 2022'de gelecek ürünler belli oldu. İşte yeni haftada müşterilerin beğenisine sunulacak ürünler..

USB’den medya dosyalarını oynatabilen, 4K Ultra HD smart özellikleri ile dikkat çeken 2 yıl garantili Samsung 58″ 4K Crystal UHD Smart TV 10999 TL.

10999 TL. 2 yıl garantili Onvo 50″ Ultra HD Android Smart TV 5299 TL.

5299 TL. Dahili uydu alıcılı, dahili wifili, 2 yıl Sunny tarafından garantili Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 3749 TL.

3749 TL. Tecno Spark 6 Cep Telefonu 2799 TL.

2799 TL. Piranha Akıllı Bileklik 99,95 TL.

Phılıps Bluetooth Kulaklık 349 TL.

349 TL. SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL.

3999 TL. SEG Buzdolabı 3299 TL.

3299 TL. SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 3,599 TL.

A101 marketler grubuna yeni haftada gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.