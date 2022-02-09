9 Şubat Survivor All Star Ödül Oyununu Kim Kazandı?

10 yılı aşkın süredir devam eden Survivor All Star'da bu akşam oynanan ödül oyununu kim kazandı izleyiciler merak ediyor. Ödül oyununu kazanan takım Oreo yiyecek. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oynarken bu sene ki ödül oyununda kim kazanacak merak ediyor. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

9 ŞUBAT SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın yeni ödül oyununda Kadınlar mücadelesinde Ünlüler takımı oyunu kazanırken Erkekler mücadelesi henüz sonuçlanmadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI.

Survivor'da haftanın eleme adayları Furkan, Bora, Sercan, Gizem, Mert, Evrim, Barış ve Birsen oldu. Bu isimlerden en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.