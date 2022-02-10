9 Şubat Survivor All Star Adaya Kim Veda Etti? İşte Adaya Veda Eden İsim..
Survivor All Star bu sene büyük bir heyecana sahne alıyor. Adaya veda eden isim açıklandı. Peki adaya kim veda etti? İşte detaylar..
Gündem 10.02.2022, 00:00 10.02.2022, 00:01
Survivor'da geçtiğimiz hafta sürpriz bir sakatlık sonrası adaya yarışan bir yarışmacının veda etmesi ile birlikte elemeler bu haftaya kalmıştı. Geçtiğimiz hafta ki adaylara bu hafta 4 aday daha eklenirken toplamda 8 eleme adayı yer alıyor. 9 Şubat günü yayınlanan Survivor All Star yeni bölümünde ise adaya veda eden isim belli oldu. Peki adaya kim veda etti? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
SURVİVOR ALL STAR ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Yarışmanın yıllardır kahinliğini sosyal medyada gerçekleştiren Diman Arcana'nın açıklamaları sonrasında Furkan Kızılay'ın yarışmaya veda ettiği konuşuluyor.