81 ilimiz ve plakaları

81 ilimiz ve plakaları
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27 Eylül 1962 öncesi plakalar alfabetik sıraya göre hazırlandı. Ancak yönetmeliğin değişmesi ve bazı ilçelerin il olmasıyla birlikte il sayısı arttı ve yeni il olan yerlere harf sırasına bakılmaksızın il plaka kodu verildi. Buna karşın isimlerine ekleme yapılan ya da isimleri değiştirilen bazı iller de alfabetik sırayı bozmaktadır. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek Kahramanmaraş ilimizdir. 1962’ye kadar ismi Maraş olan ilin adı 1973’te Kahramanmaraş yapılmış, böylece il plaka kodlarındaki alfabetik sıralama bozulmuştur. Benzer bir durum da Mersin ilimiz için geçerlidir. 2002 yılında ismi değiştirilerek Mersin yapılan İçel, alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır.

İl

Plaka Kodu

İl

Plaka Kodu

Adana

01

Konya

42

Adıyaman

02

Kütahya

43

Afyon

03

Malatya

44

Ağrı

04

Manisa

45

Amasya

05

Kahramanmaraş

46

Ankara

06

Mardin

47

Antalya

07

Muğla

48

Artvin

08

Muş

49

Aydın

09

Nevşehir

50

Balıkesir

10

Niğde

51

Bilecik

11

Ordu

52

Bingöl

12

Rize

53

Bitlis

13

Sakarya

54

Bolu

14

Samsun

55

Burdur

15

Siirt

56

Bursa

16

Sinop

57

Çanakkale

17

Sivas

58

Çankırı

18

Tekirdağ

59

Çorum

19

Tokat

60

Denizli

20

Trabzon

61

Diyarbakır

21

Tunceli

62

Edirne

22

Şanlıurfa

63

Elazığ

23

Uşak

64

Erzincan

24

Van

65

Erzurum

25

Yozgat

66

Eskişehir

26

Zonguldak

67

Gaziantep

27

Aksaray

68

Giresun

28

Bayburt

69

Gümüşhane

29

Karaman

70

Hakkari

30

Kırıkkale

71

Hatay

31

Batman

72

Isparta

32

Şırnak

73

Mersin

33

Bartın

74

İstanbul

34

Ardahan

75

İzmir

35

Iğdır

76

Kars

36

Yalova

77

Kastamonu

37

Karabük

78

Kayseri

38

Kilis

79

Kırklareli

39

Osmaniye

80

Kırşehir

40

Düzce

81

Kocaeli

41

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