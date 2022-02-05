5 Şubat 2022 Kardeşlerim 38. Bölümde Neler Olacak?

Kardeşlerim 38. Bölüm

Tolga'nın öfkesi korku saçacak!

"İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!"

Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.

Kardeşlerim 37. Bölüm

Ömer ve Asiye her yerde Emel'i arıyorlar!

"Ne olurdu bir sene de insanlık moda olsa…"

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatır

Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır.

Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer.

Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olur.

Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler.

Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.