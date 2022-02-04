4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz Haftanın Birincisi Kim Oldu?

4 Şubat 2022 Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi belli oldu. Peki haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar. İzdivaç programları ile ünlenen Zuhal Topal bu sene Tv8 ekranlarında Yemekteyiz programının yeni sunucusu oldu. Diğer Yemekteyiz programlarına oranla farklı bir format ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta birbirinden farklı yarışmacılar sahne aldı. Peki haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar haberde yer alıyor.

En yüksek puanı alan isim ise haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Son bölümde 3 Gioacchino Dell'aquila'ya Deniz Ağdaş 7, Eda Demircan 5, Murat Uzan 5, Ayşegül Saraç 6, Zuhal Topal ise 8 puan verdi. Toplamda 31 puan elde etti.

PUAN DURUMU

Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu belli olunca birinci de açıklanacak.

Bir hafta boyunca toplamda 27 puan alabilen Deniz Hanım ise haftayı 4. olarak tamamlayabildi. 24 puan yarışmacılardan 6 puan da Zuhal Topal'dan alan Eda Hanım 30 puanla 3. oldu. Toplamda 31 puan alan Gioacchino Bey ise bu haftanın birincisi oldu. Zuhal Topal'dan 8, yarışmacılardan 23 puan alan Gioacchino Bey 15 bin TL'nin sahibi oldu.