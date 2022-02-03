4 Şubat 2022 Tarihli Diyanet Cuma Hutbesi Yayınlandı

Cuma Hutbeleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesi üzerinden perşembe günleri saat 17.00 sırasında yayınlanmaktadır. Bu haftanın cuma hutbesi henüz yayınlanmadı. Cuma Hutbesi yayınladığında bu sayfadan indirebilirsiniz. Siz de ilgili siteden takip etmek isterseniz ziyaret edeceğiniz site adresi https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/ adresidir.

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HUTBE YAYINLANDI

14.01.2022Kelime-i Şehadet,

07.01.2022Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi

31.12.2021 Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize Yön Verelim

24.12.2021 Ahiret Daha Hayırlı ve SüreklidirAhiret Daha Hayırlı ve Süreklidir

17.12.2021 Müslüman, Dini ve Ahlaki Değerleriyle YaşarMüslüman, Dini ve Ahlaki Değerleriyle Yaşar