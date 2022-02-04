4 Şubat 2022 Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert Tekrarı İzle - Müge Anlı Son Bölümde Neler Yaşandı?

Atv ekranlarının yıllardır süre gelen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat 2022 Cuma günü canlı bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı konular ile ekranların karşısına geçerek problemleri çözmeye çalışan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Cuma tekrarını yazının içeriğinin devamında bulabilirsiniz. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Tekrarı İzle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 4 ŞUBAT 2022 CUMA TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Müge Anlı 4 Şubat Bölümünde Neler Oldu?

Anne oğul kıskançlık kurbanı mı oldu? Enver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine Müzeyyen Hanım'ın oğlunun adını bilmediğini dile getirdi. Şenay Hanım nasıl Enver Bey'in tanımadığı insanı 3 gün evde misafir ettiğini, bu işin ortakçısı olduğunu, delillerin ortadan kaldırıldığını iddia etti ve emniyetin Enver Bey'in ifadesini almasını istedi. Komşu Kadriye Hanım, Müzeyyen Hanım'ın üst kattan geldiğini, "Açlıktan susuzluktan öleceğim" dediğini, eve aldığını, yemek verdiğini, o sabah gördüğünü, "Eşim şiddet uyguluyor, beni öldürecekler" dediğini, Müzeyyen Hanım'ın annesine de bu kıza sahip çıkın dediğini dile getirdi. Yardım çağrısını hangi evin bodrum katından yaptı? Muhabir, Enver Bey'in eski oturduğu evi gösterip Enver Bey'in alt katında bodrum kat olduğunu belirtirken bodrum kata gidildi. Muhabir, buranın çarşıya yürüyerek 2-3 dakika sürdüğünü, Münevver Hanım'ın ailesinin bodrum katındayım, çarşıya yakınım dediğini hatırlattı. Enver Bey, Medeni Bey'in 2008 yılında Gülçeren Hanım'ı getirdiğini, 1 gece kendilerinde kaldığını, Medeni Bey'in "Bunun eşi ölmüş, ben buna imam nikahı yaptım" dediğini, 1 gece kaldıktan sonra Medeni Bey'in Gülçeren Hanım'ı "Bu senin kardeşin, misafirin" dediğini anlattı.