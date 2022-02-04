4 Şubat 2022 Cuma ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

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13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm

23: 15 Yalnız Kurt 2.Bölüm

02: 15 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm

05: 10 İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

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YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YALNIZ KURT 2. BÖLÜM

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.

Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.

Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar.

Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.

Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.

Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.