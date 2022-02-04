4 Şubat 2022 Cuma ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
4 Şubat 2022 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
ATV
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm
23: 15 Yalnız Kurt 2.Bölüm
02: 15 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm
05: 10 İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YALNIZ KURT 2. BÖLÜM
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.
Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.
Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar.
Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.
Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.
Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.