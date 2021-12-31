31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi Show TV Yayın Akışı - İbo Show Yılbaşı Özel Bölümü

Star, yılbaşına çok özel bir programla girmeye hazırlanıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yılbaşında çok özel ünlü isimleri evlerinize konuk edecek. Unutulmaz şarkılarla, eğlence ve kahkahanın eksik olmayacağı ‘İbo Show Yılbaşı’, 31 Aralık Cuma akşamı Star’da!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER STAR’DA!

Star’ın yılbaşı ekranı, dev isimleri yılbaşında evlerinize konuk edecek. Yeni yıla, ‘İbo Show Yılbaşı’ ile girmeye hazırlanan Star, hem unutulmaz bir gece yaşatacak hem de milyonları ekran başına kilitleyecek. Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer… Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak. Yeni yıl coşkusunun yaşanacağı ‘İbo Show Yılbaşı’ özel programı, müziğin ve eğlencenin tek adresi olacak.

‘İBO SHOW’ ‘İDO SHOW’ MU OLUYOR?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. Babası İbrahim Tatlıses’in tahtına göz diken İdo, Şafak Sezer ile yaptığı büyük sürprizle herkesi şaşkına çevirecek.

İBO SHOW'DA ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR

Birbirinden renkli dakikaların yaşandığı programda müzik ve eğlence eksik olamayacak. İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, milyonları ekran başına kilitleyecek.

MÜZİK VE EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

Yılbaşı gecesine unutulmaz şarkılar ve kahkaha dolu bir geceyle girmek için herkes ekran başına... Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer ve İdo Tatlıses hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak. Kahkahanın ve eğlencenin eksik olmayacağı ‘İbo Show Yılbaşı’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

‘İbo Show Yılbaşı’, 31 Aralık Cuma saat 20.00’da Star’da...

TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2021

KİRALIK AŞK 06:00

MESUT YAR İLE BUÜN 07:00

SABAHIN SULTANI SEDA SAAN 09:45

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

EN GÜZEL BÖLÜM 16:00

KİRALIK AŞK 16:20

STAR HABER 18:30

İBO SHOW 20:00

İBO SHOW Eğlence / Tekrar 01:00

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN Güncel / Tekrar 04:00