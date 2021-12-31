31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi Kanal D Yayın Akışı - Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Bölümü

Şarkılar Bizi Söyler 31. Bölüm Fragmanı - Yılbaşı Özel yayında! Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!

Programın bu çok özel bölümüne, Türk Pop Müziğinin kraliçesi Hande Yener, Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan, Arabesk Müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu, Arabesk Müziğin güçlü yorumcusu Kibariye, Türk Müziğinin usta bestekârı Coşkun Sabah, Karadeniz Müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, başarılı perküsyon grubu Harem, Türk Halk Müziğinin özgün sesi Özgür Can Çoban, “Erik Dalı” türküsü ile dillerden düşmeyen isim Ömer Faruk Bostan, Balkan Müziğinin sevilen isimleri Rumeli Orhan & Kemal, Ankara havalarının vazgeçilmez ismi Ankaralı Coşkun ve muhteşem oryantal şovlarıyla Elmira Dans Grubu konuk olacak.

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Asi

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

01:15 TV'DE İLK Köpek Balığı İstilası 4

02:45 Köpek Balığı İstilası 4

04:15 TEKRAR Küçük Ağa