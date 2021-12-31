31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi FOX TV Yayın Akışı - FOX'tan İçleri Isıtan Yılbaşı Filmi!

Sami Akyanak (Salih Güney) yetmişleri devirmiş eski bir Yeşilçam oyuncusudur. Uzun süredir kendisine iş teklifleri gelmemesinden dolayı unutulduğunu düşünmeye başlar ve içine kapanarak, adeta kendisini eve hapseder. Bu durum karşısında mahallemizin cici kızı Belgin (Arbil Tabur) bir gün Sami beyin kapısını çalar ve evleneceği haberini verir fakat damat tarafına varlıklı bir ailenin kızı olduğu yalanını söylediğini, kimsesi olmadığından dolayı istemeye geldiklerinde varlıklı dedesini onun oynamasını rica eder. Önceleri Sami bey, bu teklife şiddetle karşı çıkar ama kızı gibi sevdiği Belgin’in ısrarlarına daha fazla dayanamaz. Artık Belgin’in oyunu başlamıştır. Sıra Sami beyin tanımadığı bir damat adayı ve bir köşk bulmaya gelmiştir.

Mahalledeki antikacıya dedesinin köstekli saatini tamire getiren Ferit de (Gökhan Keser) bu oyuna dahil olur. Belgin ve Ferit rollerine çalışırken aralarında ki yakınlaşma zamanla aşka dönüşür. Belgin, Ferit’in gerçekten zengin olduğunu öğrenmesiyle birlikte çiftimizin arasında başlayan soğukluk Sami beyin ve mahallelinin hazırladığı yeni bir oyunla düzeltilmeye çalışılır.

KÜNYE

YÖNETMEN: GÜNAY GÜNAYDIN YAPIM YILI: 2021 TÜR: KOMEDİ, ROMANTİK OYUNCULAR: GÖKHAN KESER, ARBİL TABUR, SALİH GÜNEY

FOX 31 ARALIK 2021 YAYIN AKIŞI

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.00 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YALANCI SEVGİLİM TV'DE İLK

22.00 FOX'TA YILBAŞI TV'DE İLK

03.30 MAHKUM

05.45 KADIN ALT YAZILI MAHKUM FIRAT OLAY GECESİNİ HATIRLADI!