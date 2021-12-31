31 Aralık 2021 Yılbaşı Gecesi ATV Yayın Akışı

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

00: 20 Ahmet Özhan Konseri

02: 20 Bal Kaymak - Yerli Sinema

04: 00 İkinci Şans - Yerli Sinema