31 Aralık 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları
Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinin başlaması nedeni ile yılbaşı bileti satışı kapanmıştır. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bol şans dileriz!
Milli Piyango yeni yıl çekilişi sonuçları bu gece 23:00’te yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben sorgulanabilir olacaktır. Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacaktır.
Milli Piyango yeni yıl çekilişi sonuçları bu gece 23:00’te yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben sorgulanabilir olacaktır. Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacaktır.