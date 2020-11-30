Çekiliş Sonuçlarını Canlı İzle!

Milli Piyango Online, Sorumlu Oyun politikasını benimseyen, Türkiye’nin şans oyunları sitesidir. Milli Piyango Online’da kendi profilini oluşturabilirsin. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarını online oynayabilir ve Milli Piyango biletini internetten satın alabilirsin. Tüm bunlarla kalmadık, Milli Piyango heyecanını tamamen dijitale taşımak için bir de Milli Piyango TV’yi yarattık. MP TV’yi ziyaret edip çekiliş sonuçlarını canlı canlı takip edebilirsin.

30 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 21:30'te Çekiliyor...

SONUÇLAR BURADA YAYINLANACAK...

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Türkiye'nin Şans Oyunları Platformu

Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association,WLA) standart ve kurallarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları olarak T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzere 1 Ağustos 2020 itibarıyla, Türkiye Varlık Fonu tarafından Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu ve Kazı Kazan oyunları dahil olmak üzere Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri 10 yıl süreyle yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş bulunuyoruz.

Milli Piyango’nun köklü geleneklerini koruyup ve deneyimlerini arkamıza alarak Türkiye çapında geniş erişim ağımız, şans oyunları alanındaki deneyimimiz ve son teknolojiyi kullanan teknik altyapımız ile Milli Piyango markasını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Böylece, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağımıza ve şans oyunları sektörüne getireceğimiz yenilikler ile oyunculara eğlenceli bir oyun dünyası sunacağımıza inanıyoruz.

MilliPiyangoOnline.com:

- Milli Piyango çatısı altındaki Sayısal Loto, Süper Loto, On numara ve Şans topu numerik oyunlarının oynanabildiği,

- Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarının bulunabildiği,

- Milli Piyango bileti satın alınabilen,

- Oyuncunun profil açıp, ikramiyelerini istediği zaman görüntüleyebildiği,

- İkramiyelerin anlaşmalı bankaların hesaplarına yatırılabildiği,

- Milli Piyango TV üzerinden çekilişlerin canlı yayınlandığı,

- Sorumlu Oyun politikasının benimsendiği,

Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kurallar

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.



Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.