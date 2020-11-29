29.11.2020 Süper Loto sonucu bugün - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula

Süper Loto Ne Zaman Çekiliyor?

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları Saat Kaçta Açıklanır?

Süper Loto çekiliş sonuçları Salı, Perşembe ve Pazar günü akşam 21.30'da açıklanmaktadır.

Süper Loto Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Süper Loto 2020 sonuçları açıklandıktan yukarıdaki sorgulama bölümünden sonuçları öğrenebilirsiniz.

Süper Loto’da kaç rakam vardır?

Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından ve noter huzurunda gerçekleştirilen şans oyunudur. 1 ila 60 sayıları arasında çekiliş yapılarak, her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilen kazanmaktadır. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Süper Loto'dan ikramiye kazananların ikramiyelerinin ödeme süreleri Milli Piyango İdaresince belirlenir. Süper Loto çekiliş 2020 sonuçları Milli Piyango İdaresi ile eş zamanlı olarak bu sayfa üzerinden yayınlanmaktadır. İstediğiniz çekiliş tarihini seçerek de sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

İŞTE 29 KASIM 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI

3-7-36-49-50-52

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.