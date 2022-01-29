29 Ocak 2022 Çarşamba ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

06: 30 Bir Zamanlar Çukurova

07: 30 01:58:45 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm

13: 00 Kardeşlerim 36.Bölüm

16: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kardeşlerim 37.Bölüm

00: 20 Yalnız Kurt 1.Bölüm

03: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm

05: 50İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Kardeşlerim 37. Bölüm

Ömer ve Asiye her yerde Emel'i arıyorlar!

"Ne olurdu bir sene de insanlık moda olsa…"

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.