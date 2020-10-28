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28 Ekim bugün İstanbul borsa açık mı? 29 Ekim Pazartesi Borsa açık olacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilan edilen resmi tatil kapsamında pek çok kurumda 1,5 günlük tatil yapılacak. 28 Ekim’in de yarım gün tatil ilan edilmesinin ardından yatırımcılar 28 Ekim’de Borsa İstanbul kaça kadar çalışacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Gündem 28.10.2020, 08:35
28 Ekim Pazartesi günü borsa çalışıyor mu? 28 Ekim'in Cumhuriyet bayramı dolayısıyla yarım gün tatil ilan edilmiş olması, yatırımcıların kafasında birtakım soru işaretlerini doğurdu. Yatırımcılar yarım günlük resmi tatilde hangi saat aralığında borsa işlemleri gerçekleştirebileceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar…
Çarşamba günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 10.00'da açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 13.00 ile 13.15 arasında yapılacak.