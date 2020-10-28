28 Ekim bugün İstanbul borsa açık mı? 29 Ekim Pazartesi Borsa açık olacak mı?

28 Ekim Pazartesi günü borsa çalışıyor mu? 28 Ekim'in Cumhuriyet bayramı dolayısıyla yarım gün tatil ilan edilmiş olması, yatırımcıların kafasında birtakım soru işaretlerini doğurdu. Yatırımcılar yarım günlük resmi tatilde hangi saat aralığında borsa işlemleri gerçekleştirebileceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar…

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Çarşamba günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 10.00'da açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 13.00 ile 13.15 arasında yapılacak.