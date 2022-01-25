26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı

26 Ocak 2022 Çarşamba günü ATV kanalında yine birbirinden güzel diziler filmler ve program yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin 79. bölümünde yayınlanacağı 26 ocak çarşamba gününe ait tam gün yayın akışı haber detayımızda yer alıyor. İyi Seyirler

Gündem 25.01.2022, 22:16
26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı

26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman 79.Bölüm

00: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

#atv yayın akışı #Müge Anlı ile Tatlı Sert #Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane #Esra Erolda #Kuruluş Osman 79.Bölüm
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