26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı
26 Ocak 2022 Çarşamba günü ATV kanalında yine birbirinden güzel diziler filmler ve program yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin 79. bölümünde yayınlanacağı 26 ocak çarşamba gününe ait tam gün yayın akışı haber detayımızda yer alıyor. İyi Seyirler
Gündem 25.01.2022, 22:16
26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman 79.Bölüm
00: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm
03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 35 İZLE Bir Zamanlar Çukurova