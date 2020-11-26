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26 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu corona virüs vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.
Gündem 26.11.2020, 19:16 26.11.2020, 19:36
Sağlık Bakanlığı 26 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.